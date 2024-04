Moretto: “Questa squadra di Serie A pensa a Gilardino per la panchina”

Su X, l'esperto di calciomercato Matteo Moretto ha parlato del futuro di Alberto Gilardino. Ecco la squadra di Serie A che pensa a lui per la prossima stagione: "Il Torino pensa ad Alberto Gilardino per il dopo Ivan Jurić. Il Genoa sta dialogando con l’entourage dell’allenatore per capire quale possa essere la migliore soluzione in vista del futuro. La permanenza di Gilardino sulla panchina rossoblu non è garantita. Il Torino è attento alla sua situazione poiché lo considera uno dei profili più interessanti da cui ripartire nel caso in cui Ivan Jurić alla fine non dovesse rinnovare il contratto", le sue parole.