Moretto: “Muriel-Orlando, prossimi giorni può arrivare la chiusura”

Il nome di Luis Muriel è stato accostato anche all’Inter in chiave mercato. In scadenza a giugno, è tra i profili monitorati dai nerazzurri per l’attacco. Ecco le ultime sul suo futuro da Matteo Moretto: “Avanzano positivamente le trattative per Luis Muriel all’Orlando. I prossimi giorni sono decisivi per una possibile chiusura definitiva", ha scritto su X. In MLS, infatti, il mercato è ancora aperto a differenza che in Italia.