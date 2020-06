Inter? Ecco il vero sogno di Nainggolan. Ma c’è la pista suggestiva: “Via per un campione”

Tiene banco, in casa Inter, la questione legata al futuro di Radja Nainggolan. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è stato piuttosto chiaro: a meno di colpi di scena, sarà difficile per i rossoblù trattenere il giocatore, attualmente in Sardegna in prestito secco dall’Inter. Ecco che allora si ragiona sulle possibili soluzioni. Dalla clamorosa ipotesi di un reintegro nella rosa nerazzurra alla cessione. In questo caso, Nainggolan non ha dubbi: tornerebbe volentieri a Roma, lì dove ha vissuto anni indimenticabili e dove ha lasciato di fatto il cuore. Ma resta in piedi anche la strada che porta alla Fiorentina, magari come pedina di scambio per portare a Milano Federico Chiesa:

“Nainggolan dopo il prestito al Cagliari farà ritorno all’Inter come da accordi, poi dipenderà tutto dalle proposte che arriveranno. La volontà della società nerazzurra resta quella di cedere il belga, ma solo alle giuste condizioni e non a prezzo di saldo. L’Inter attende e poi valuterà tutte le proposte, anche l’ipotesi di usare il Ninja come pedina di scambio. Sempre più complicata la permanenza al Cagliari, ma restano in piedi le piste Roma (con Nainggolan che non ha mai nascosto il suo amore per la Capitale) e Fiorentina“, scrive calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)