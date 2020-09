CdS – Nainggolan al Cagliari, lo stop non è definitivo? “A meno di clamorosi colpi di scena…”

Nella giornata di ieri si è segnalato un brusco stop nella trattativa tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan. Le parole del presidente sardo Giulini evidenziano la presa di posizione dell’Inter, non più propensa a concedere nuovamente in prestito il centrocampista belga, come accaduto un anno fa. “Strategie di mercato o chiusura definitiva della questione? La situazione resta in continua evoluzione soprattutto perché tutto sembra essersi complicato nella serata di ieri dopo che, nel tardo pomeriggio, lo stesso Giulini aveva lasciato aperto uno spiraglio al ritorno del Ninja in Sardegna”, commenta il Corriere dello Sport.

POSIZIONE INTER SU NAINGGOLAN – L’Inter, come detto, esclude un nuovo prestito gratuito e valuta Nainggolan circa 15 milioni di euro, cifra troppo alta per le casse del Cagliari che avrebbe dovuto poi trattare con il giocatore per limare le distanze sull’ingaggio richiesto. “Lo stallo, però, sembra essere stato superato dallo scatto in avanti del sodalizio nerazzurro che ha deciso di tenersi il centrocampista belga, che, a meno di clamorosi ulteriori colpi di scena, proseguirà la sua carriera a Milano”, la chiosa finale del CorSport.