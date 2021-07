Inter, uno tra Nandez, Dumfries e Bellerin? Repubblica: “Non va escluso il doppio colpo”

Nandez, Dumfries, Bellerin. Sono questi i tre nomi caldi per le fasce dell'Inter del futuro. La priorità è l'uruguayano del Cagliari

Nandez, Dumfries, Bellerin. Sono questi i tre nomi caldi per le fasce dell'Inter del futuro. La priorità è l'uruguayano del Cagliari. "Procedono i contatti con il Cagliari e con l'entourage del giocatore per trovare una formula per portare alla Pinetina l'uruguaiano Nahitan Nandez, capace di giocare in fascia destra come in mezzo al campo. E non tramonta nemmeno l'ipotesi di portare alla Pinetina Hector Bellerin dell'Arsenal, il più vicino fra i tre al modello del terzino classico", spiega infatti Repubblica che ribadisce come, per Dumfries e Bellerin, i nerazzurri immaginino di chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto. Non è da escludere, poi, che possano arrivare due di questi esterni.