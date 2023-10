Giornale – Napoli, Garcia a rischio: Conte pista concreta, è un pallino di De Laurentiis

"A questi dubbi Garcia deve aver replicato in maniera convincente se ieri sera il presidente non si è lasciato coinvolgere dall’umore popolare: nella sua testa frullano i nomi di Igor Tudor e di Antonio Conte, un suo vecchio pallino. Alternative che diventeranno certezze se la fiducia a tempo concessa al francese non partorirà risposte forti in tempi brevi".