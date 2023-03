Pagliuca: “Inter, a cifre spropositate cederei Onana. Vicario pronto per il salto”

Le considerazioni dell'ex portiere nerazzurro a proposito della possibile partenza del nigeriano che ha trovato estimatori in giro per l'Europa

André Onana potrebbe seriamente finire nel mirino delle big di Premier League. Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport, che sul tema ha intervistato l'ex nerazzurro Gianluca Pagliuca. Queste le sue considerazioni: "André sta facendo sicuramente dei progressi e la Premier League è un campionato più bello e soprattutto più ricco di quello italiano. Quindi... Perché no? È arrivato a parametro zero, con una plusvalenza così è impossibile dire di no alla Premier League".

"È il portiere che più mi piace. Se l'Inter vende Onana a una buona cifra e poi prende lui, fa un buon affare. È molto migliorato negli ultimi due anni, non è neanche più giovanissimo (26 anni, ndr) e ha già fatto le sue esperienze. Per me è maturo per fare il salto".