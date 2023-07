CF – Onana verso il Man United, l’impatto sui conti dell’Inter: sarà super plusvalenza

André Onana è sempre più vicino a dire addio all’Inter: lo aspetta il Manchester United. Dopo una sola stagione in nerazzurro, il portiere saluterà Milano e la Serie A per sbarcare in Premier League. Ma come impatterà la sua cessione sui conti nerazzurri? Lo svela calcioefinanza.it sulle cifre circolate nelle ultime ore, ovvero un’offerta di 50/55 milioni di euro più bonus.