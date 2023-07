In UK- Lukaku rinuncia a un altro milione pur di tornare all’Inter. No alla Juventus

L'attaccante belga rimane fermo sulla sua volonta: vuole restare in nerazzurro, ed è pronto ad altri sacrifici

Romelu Lukaku non ha alcuna intenzione di cambiare idea: l'attaccante belga vuole rimanere all'Inter, ed è pronto a dei sacrifici economici pur di agevolare il club nerazzurro nella difficile trattativa con il Chelsea. Secondo quanto scrive il Telegraph, Big Rom sarebbe disposto a rinunciare a quasi 1 milione di sterline all'anno: un nuovo passo verso la dirigenza interista, che ora proverà ad esaudire le volontà del giocatore.

In settimana l'Inter presenterà una nuova offerta al Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo di Lukaku. Il bomber belga, nel frattempo, ha ribadito di non essere minimamente interessato al presunto tentativo della Juventus circolato negli ultimi giorni.