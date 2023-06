In Francia – Onana priorità di Pochettino: “All’Inter proposti soldi e questa contropartita”

Il nuovo allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, è pronto ad agire in prima persona per provare a migliorare la rosa

Il nuovo allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino, è pronto ad agire in prima persona per provare a migliorare la rosa a sua disposizione in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito in Francia da Footmercato, una delle priorità assolute del tecnico argentino è il nuovo portiere.