Skysports Uk – Onana per United obiettivo vero. Ma costa. Con De Gea…

Onana è un obiettivo del Manchester United, uno dei pochi - assicurano in Inghilterra - ai quali starebbe realmente pensando il club inglese. Il giornalista di Skysports Uk, Dharmesh Sheth, ha parlato proprio del portiere nerazzurro come di un obiettivo concreto per i Red Devils. Ma la sensazione, aggiunge, è che il costo dell'estremo difensore interista sia troppo elevato per le possibilità della società inglese.

Effettivamente si è parlato di un'offerta al ribasso per Onana, sui 40 mln, rispetto alle aspettative interiste: il club di Zhang chiede almeno 50mln per lasciar partire il suo numero uno. "Il portiere è l'obiettivo primario per lo United. Uno dei pochi a cui sta realmente pensando il club è proprio Onana, ma potrebbe essere troppo costoso. Il dialogo con De Gea, andato in scadenza, per un nuovo accordo, resta ancora aperto".