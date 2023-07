Sky – Onana per valutare il primo obiettivo dell’Inter. Rischio doppio

Il club nerazzurro attende l'offerta per il portiere ma non scende sotto i 50 mln. Non bastano i soldi di Brozovic per Lukaku e Frattesi

Ci sono tante cose da fare per i dirigenti interisti - spiegano a Skysport - ma l'optimum sarebbe cominciare dall'attesa offerta per Onana. Un'offerta concreta permetterebbe ai nerazzurri di ragionare con più concretezza sulla strategia di mercato da adottare per la costruzione della squadra di Inzaghi. Il Manchester United, come noto, è interessato all'estremo difensore nerazzurro ma per ora non ha presentato la tanta conclamata offerta. Avrebbe, tramite gli agenti del giocatore, fatto sapere al club interista di voler offrire sui 40 mln. L'Inter richiederebbe sui 60 mln, sicuramente non scende sotto i 50.