Onana, la tela è tessuta: “L’Inter accetterà di discutere solo se lo United offrirà…”

E' ormai partita la trattativa tra l'Inter e il Manchester United per Andre Onana. Il club inglese ha infatti salutato David de Gea e spinge per avere il portiere nerazzurro, come conferma oggi il Corriere dello Sport: "Si tratta del primo vero confronto tra le parti. Sul tavolo, infatti, i Red Devils hanno messo 45 milioni di euro, comprensivi di bonus. E l’Inter ha prontamente rifiutato. Il prezzo del numero uno camerunense è 60 milioni di euro. E non è il momento di concedere qualcosa.