Pedullà – Onana-United, sì dell’Inter se arriva questa offerta. Poi tutto su Trubin e…

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a Sportitalia, la trattativa Onana -Manchester United sta entrando nel vivo. L'offerta del club inglese di 50 mln bonus compresi non è stata accettata dall'Inter ma la sensazione è che si possa chiudere per una cifra vicina ai 55 mln bonus compresi, con l'Inter che pretende che questi bonus siano facilmente raggiungibili.

Il club nerazzurro ha scelto Trubin come sostituto di Onana: i nerazzurri sono in pole position per il portiere ucraino, anche se lo Shakhtar è bottega cara nonostante Trubin abbia un contratto in scadenza a giugno 2024. Una volta chiusa l'operazione Onana, per l'Inter partirà anche la missione Lukaku.