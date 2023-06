Onana, Corsi: “Vicario-Inter? Al momento nessun contatto con i nerazzurri”

Il portiere dell'Empoli piacerebbe in caso di addio ad Onana ma per il momento, ha spiegato il presidente a SI, non ci sono trattative intavolate

« Inter-Vicario , al momento nessun contatto con i nerazzurri». Questo è il virgolettato assegnato da Sportitalia a Corsi, presidente dell'Empoli, sul portiere che piacerebbe ai nerazzurri in caso di partenza di Onana proprio per sostituire l'estremo difensore camerunense.

Il Chelsea, che sarebbe interessato proprio al portiere, non avrebbe chiesto nell'incontro con Ausilio, notizie sul calciatore arrivato nella scorsa stagione a parametro zero. A Sportitalia è stato ribadito che il discorso cessione, per quanto riguarda Onana, resterebbe in piede solo fino ad un certo punto. Non sarà un discorso da rimandare fino ad agosto, ha spiegato Pedullà.