Inter, ecco chi sarà ceduto. Poi un paio di entrate: “Conte ha chiesto questi due profili”

Non si ferma il lavoro dell’Inter sul mercato, nonostante la dolorosa eliminazione dalla Champions League. Questa comporta però l’obbligo di ridurre numericamente l’organico, considerando che ormai ai nerazzurri non resta che il campionato (e la Coppa Italia dal 2021). Il Giorno spiega le manovre progettate dal club, in entrata e in uscita.

“Senza coppe europee e relativi introiti, il club di Suning dovrà soprattutto pensare alle cessioni, come richiesto da Antonio Conte: Nainggolan (probabile ritorno al Cagliari), Vecino, probabilmente Pinamonti (possibile scambio con Lasagna), forse Perisic (in caso di buona offerta) e quasi certamente Eriksen, che ha mercato soprattutto all’estero. Solo in caso di partenze si potrebbe pensare ad un paio di “entrate”.

Conte ha chiesto un centrocampista e un vice-Lukaku in attacco. Kantè del Chelsea è l’obiettivo principale ma piace molto anche Rodrigo De Paul dell’Udinese, già seguito in passato. Il suo manager, negli ultimi giorni, è stato a Milano. Per la punta non è facile arrivare a Giroud, che a giugno sarà comunque svincolato. E su Milik (che andrà via da Napoli) c’è sempre l’insidia Juventus”, si legge.