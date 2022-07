Post Ranocchia, non solo Milenkovic: “Inter valuta Maripan, in lista altri 2 nomi nuovi”

Se Bremer è un affare praticamente fatto, continua a sondare il mercato dei difensori, alla ricerca dell'erede in rosa di Andrea Ranocchia. L'Inter , secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbero inserito altri nomi in lista oltre a Nikola Milenkovic, che resta il preferito (con il giocatore c'è un accordo di massima), ma che non sarà facile da portare a Milano, vista la resistenza della Fiorentina. Ecco tutti i papabili secondo la rosea:

"Ma per mettere le mani su Milenkovic, con cui esiste un accordo di massima, bisognerà prima trovare l’intesa con la Fiorentina, cosa per nulla scontata. Di conseguenza, meglio ampliare gli orizzonti. Nella lista figura sempre Akanji: anche nel suo caso, come per Milenkovic, facile trovare l’intesa con il giocatore, meno con il Borussia Dortmund che spara ancora troppo alto. Negli ultimi giorni è tornato a risuonare il nome dell’argentino Senesi, che però ha un “difetto”: è mancino e ha poca esperienza nella difesa a tre. Tra i papabili figurava il 20enne dello Zurigo, Omeragic, ma l’idea è evaporata sul nascere a causa di un infortunio. Ecco così che all’orizzonte è comparso il nome di Savic, vecchia conoscenza del nostro campionato. Il nome nuovo delle ultime ore è quello del cileno Maripan, sotto contratto con il Monaco fino al 2024. I nerazzurri valuterann0. La sensazione è che il nome non scaldi più di tanto. Così come non scalda nemmeno quello del 25enne franco-guineano Mouctar Diakhaby, centrale del Valencia proposto dagli agenti pochi giorni dopo l'auto-candidatura di Dan-Axel Zagadou".