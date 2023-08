Pedullà – Pavard, Inter disposta ad arrivare a 30 mln. È budget per difensore

Anche Alfredo Pedullà parla di Benjamin Pavard, il difensore sul quale l'Inter starebbe stringendo per completare la rosa di Inzaghi. Il calciatore ha intenzione di lasciare il Bayern Monaco per poter fare più esperienza nel ruolo di centrale e la squadra nerazzurra potrebbe fare al suo caso. La prima offerta per il giocatore sarebbe stata di 25 mln e la richiesta del Bayern Monaco, secondo la stampa italiana, sarebbe di 30 mln.