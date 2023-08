Il CEO del Bayern: “Pavard, con noi 4 anni di successo. Voleva esperienza nuova”

La società di Monaco di Baviera ha salutato il giocatore con un comunicato ufficiale nel quale sono riportata anche le parole del CEO del club, Jan-Christian Dreesen: «Vorremmo ringraziare Benjamin Pavard per quattro anni di grande successo insieme. Anche nel nostro storico anno delle sei vittorie, è stato una parte molto importante della squadra, soprattutto perché ha segnato il gol vittoria nella finale del Mondiale per Club (contro il Tigres, nel 2021.ndr). Rispettiamo il suo desiderio di voler cominciare nuova sfida e abbiamo quindi concordato il passaggio all'Inter. Gli auguriamo tutto il meglio e tanto successo per il suo futuro in Serie A in Italia».