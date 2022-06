Pedullà – Bremer, no a tutti: vuole mantenere la parola data all’Inter. E Pinamonti…

Non sono al momento previsti incontri tra Inter e Torino per discutere del futuro di Bremer. Non perché la trattativa sia ferma, tutt'altro

Non sono al momento previsti incontri tra Inter e Torino per discutere del futuro di Gleison Bremer. Non perché la trattativa sia ferma, tutt'altro. I nerazzurri, come riferisce Alfredo Pedullà, aspettano che il PSG rilanci per Milan Skriniar. Una volta chiusa la trattativa per lo slovacco (intorno ai 70 milioni di euro), l'Inter è pronta a presentarsi da Cairo per chiudere. Il giocatore, da parte sua, continua a rifiutare altre destinazioni, convinto di voler mantenere la parola data all'Inter mesi fa.