Pedullà – Inter-Balogun, nuovi contatti: si può chiudere a 35mln. Dall’Arsenal segnali positivi

Con Scamacca sempre più indirizzato verso l'Atalanta, l'Inter torna con prepotenza su Folarin Balogun. Lo riferisce l'esperto di mercato Alfredo Pedullà, secondo cui i nerazzurri avrebbero ripreso i contatti per quello che è stato sempre il primo nome sulla lista per l'attacco. Secondo pedullà, si potrebbe chiudere a 35 milioni, anche perché sono arrivate aperture dall'Arsenal. Si legge:

"L'Inter ha intensificato i contatti con l’Arsenal e conta di chiudere per 35 milioni tutto compreso (forse qualcosa in meno…) per regalare un grande attaccante a Simone Inzaghi. I discorsi stanno andando avanti, gli altri attaccanti accostati all’Inter sono delle alternative. Siamo in una situazione molto calda per perfezionare l’affare Balogun".