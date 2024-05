"Quello di Lautaro è l'anticamera dei prossimi rinnovi, da Barella e Inzaghi. L'unico dubbio è su Dumfries. Se partisse, i nerazzurri non sono concretamente su Di Lorenzo, sul quale c'è più la Juventus. Thuram? L'Inter non ha intenzione di cederlo, malgrado la clausola. Arriverà un portiere, Arnautovic ha detto che resta. Potrebbe arrivare un'altra punta. Su Buongiorno c'è anche il Napoli, costa dai 40 milioni in su".