Percassi: “Koopmeiners e Lookman? Vogliamo tenere i big, il loro futuro lo decide l’Atalanta”

Perdere sia Koopmeiners che Lookman? Siamo molto tranquilli, la nostra idea condivisa da tutti era quella di non far partire i titolari per la prima volta nella nostra storia. Rispettiamo tutti i nostri impegni come società e non vediamo l'ora finisca questo mercato. Siamo anche stati sfortunati con l'infortunio di Scamacca, un grande dispiacere. Sarà sempre l'Atalanta a decidere il futuro dei giocatori per il bene della società.