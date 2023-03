Perisic, al Tottenham non va: “A Ivan manca l’Inter. Tema fascia sinistra da tenere d’occhio”

L'Ivan Perisic visto quest'anno al Tottenham è lontano parente di quello ammirato, soprattutto la scorsa stagione, a Milano con la maglia dell'Inter . Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, al croato i nerazzurri stanno mancando non poco, e ora che Antonio Conte è andato via da Londra, la sua decisione di emigrare agli Spurs suona quasi beffarda. Scrive la rosea:

"Il Perisic d'Inghilterra è lontano partente del miglior Perisic della carriera, quello ammirato tra il 2020 e il 2022, prima con Conte e poi con Inzaghi: l'anno scorso Ivan ha segnato 10 gol, molti dei quali in partite pesanti come Napoli, derby, finale di Coppa Italia (doppietta). Sfrecciava a sinistra ed era tra i leader tecnici di quella squadra. Un giocatore come lui, per caratura e qualità, sta mancando quest'anno. E l'Inter, in cui si esaltava come mai fatto in carriera, sta mancando a Ivan. Il tema fascia sinistra è da tenere d'occhio in questi giorni: dalle condizioni di Dimarco e Gosens dipenderà molto del futuro prossimo nerazzurro".