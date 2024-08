"Quasi tutte sono incomplete, l’unica completa è l’Inter che ha fatto mercato agli albori con colpi importanti, di esperienza e qualità che hanno allungato la rosa. L’Inter parte da tantissime certezze, credo però che non sarà un campionato con un dominio netto come negli ultimi due anni. Sarà un campionato più combattuto per la Champions che porterà via tante energie. Questo succederà a tutte le squadre, non solo all’Inter e questo può livellare il campionato".