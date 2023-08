Piccari: “L’Inter ha il miglior centrocampo della Serie A, ma in attacco bisogna muoversi”

"Lukaku a questo punto potrebbe essere nel mirino del Tottenham, che ha venduto Kane al Bayern. Lukaku è fuori dai programmi del Chelsea, questo è sicuro. Come sicuro il fatto che il tifo bianconero ieri ha ribadito allo Stadium la propria posizione. Allegri ha parlato apertamente di esigenze di bilancio a precisa domanda su Vlahovic. Ha detto e non ha detto però, come nel suo stile. La scelta di Allegri a livello tattico è chiara, al di là della questione di bilancio. E' chiaro però che il Tottenham potrebbe davvero aprire uno scenario interessante per la Juventus, perché nel mirino c'è anche Vlahovic".