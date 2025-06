UFFICIALE / Serie B, Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Palermo

Come Simone Inzaghi, anche Filippo Inzaghi, fratello dell'ex allenatore dell'Inter, cambia squadra. Dopo la promozione ottenuta con il Pisa che è arrivato in Serie A, il tecnico ha chiuso la sua esperienza con la squadra toscana. Tornerà ad allenare in Serie B. Ed è ufficiale perché è arrivato l'annuncio del Palermo, la società che guiderà in panchina nella prossima stagione.