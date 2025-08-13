Intervenuto ai microfoni di TuttoCagliari, l’ex bomber rossoblù Gigi Piras ha parlato così dell'attacco della squadra sarda dopo l'arrivo di Sebastiano Esposito dall'Inter: “Un tridente offensivo composto da due ali – che sarebbero Felici e Luvumbo – e da un centravanti.

Però se questo è il modulo che vogliamo utilizzare, e considerando che abbiamo preso anche Borrelli e, salvo sorprese dell’ultim’ora, Sebastiano Esposito, io ho paura che parta Roberto Piccoli. D’altra parte non possiamo tenere tre centravanti: Piccoli, Borrelli e Pavoletti”.