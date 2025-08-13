FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Piras: “Esposito al Cagliari? Non possiamo avere 3 attaccanti: ho paura che…”

calciomercato

Piras: “Esposito al Cagliari? Non possiamo avere 3 attaccanti: ho paura che…”

Piras: “Esposito al Cagliari? Non possiamo avere 3 attaccanti: ho paura che…” - immagine 1
Ll’ex bomber rossoblù Gigi Piras ha parlato così dell'attacco della squadra sarda dopo l'arrivo di Sebastiano Esposito
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TuttoCagliari, l’ex bomber rossoblù Gigi Piras ha parlato così dell'attacco della squadra sarda dopo l'arrivo di Sebastiano Esposito dall'Inter: “Un tridente offensivo composto da due ali – che sarebbero Felici e Luvumbo – e da un centravanti.

Piras: “Esposito al Cagliari? Non possiamo avere 3 attaccanti: ho paura che…”- immagine 2
Getty Images

Però se questo è il modulo che vogliamo utilizzare, e considerando che abbiamo preso anche Borrelli e, salvo sorprese dell’ultim’ora, Sebastiano Esposito, io ho paura che parta Roberto Piccoli. D’altra parte non possiamo tenere tre centravanti: Piccoli, Borrelli e Pavoletti”.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA