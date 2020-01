Scambio Politano-Spinazzola, Libero: “Ecco perché l’Inter ha fatto saltare tutto”

In questi giorni si è prevalentemente parlato dell’affare tra Inter e Roma, uno scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Dopo diversi tira e molla, ieri la trattativa è saltata definitivamente. Libero, nella sua edizione odierna, ha spiegato i motivi: “La Roma, in soldoni, non ha accettato le condizioni dell’Inter di trasformare il prestito in cessione a titolo definitivo al raggiungimento di 15 presenze da almeno 45 minuti l’una. Per i giallorossi una presenza è una presenza, che sia da 90 minuti o da 30 secondi. In realtà, sotto, ci sarebbe dell’altro.

L’Inter (che non ha valutato Spinazzola pronto anche su suggerimento del dottor Volpi) che aveva indicato il “diritto di riscatto” come migliore soluzione, avrebbe forzato in qualche modo la mano per far saltare tutto, virando su profili più pronti dopo aver accolto Young (34), arrivato ieri in città per le visite mediche e la firma sul contratto sino al 2021. Uno di loro è Moses (28), ex giocatore di Conte al Chelsea e ora in prestito al Fenerbahce, offerto dal suo agente Pastorello. I Blues, che ne detengono il cartellino, hanno prima chiesto circa 10 milioni, salvo poi aprire al prestito. La mossa nerazzurra di preferire altri a Spinazzola, interpretata anche come una ripicca nei confronti di Petrachi per la vicenda Dzeko estiva, è poi confermata dall’intenzione di cedere comunque in prestito risorse come Dimarco (23), al Verona, e Lazaro (23), in orbita Newcastle”.