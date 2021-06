SM – Inter-Luis Alberto difficile: “Possibile invece chiudere questo acquisto a centrocampo”

In queste ore, in ottica Inter, si è parlato di un contatto tra Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro, e Luis Alberto

In queste ore, in ottica Inter, si è parlato di un contatto tra Simone Inzaghi, nuovo allenatore nerazzurro, e Luis Alberto, centrocampista della Lazio. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, però, la pista per il possibile arrivo dello spagnolo resta molto difficile. Claudio Lotito, presidente biancoceleste, chiede infatti una cifra tra i 50 e i 60 milioni di euro per lasciar partire il calciatore.