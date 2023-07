Sky – Inter, priorità Lukaku: “Speranza che si risolva tutto entro questa data”

“La priorità dell’Inter è andare su Romelu Lukaku, che sta aspettando l’Inter e spera si risolva tutto entro il 12 luglio, la data in cui inizia il ritiro del Chelsea. Poi gli verranno dati altri giorni in quanto ha giocato in nazionale, quindi c’è ancora margine per preparare questo affondo per l'Inter”, le parole del giornalista di Sky. Si proverà dunque a far tornare Lukaku direttamente a Milano.