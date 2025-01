Dopo essere stato escluso dal progetto tecnico di Luis Enrique al Paris Saint-Germain, Milan Skriniar ha trovato l'accordo con il suo nuovo club: l'ex difensore dell'Inter , come riporta Fabrizio Romano, si accaserà al Fenerbahce, che ha vinto la concorrenza di altri tre club.

Il giocatore arriverà a titolo definitivo e non in prestito, formula proposta da altre società: Skriniar sarà a Istanbul nella giornata di oggi per sostenere le visite mediche e firmare il contratto col suo nuovo club.