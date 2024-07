Sky – L’Empoli vuole Radu per la porta: si discute col giocatore

Il club toscano sta cercando di capire se per la propria porta l'estremo difensore di proprietà Inter può essere quello giusto

L'Empoli vorrebbe per la propria porta Ionut Radu, il portiere di proprietà dell'Inter rientrato dal prestito al Bournemouth, in Premier League. Lo ha riferito a Skysport Gianluca Di Marzio sottolineando che "il club toscano sta parlando con il calciatore per capire se può essere quello giusto".