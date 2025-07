Markus Katzer, direttore sportivo del Rapid Vienna, ai canali ufficiali del club austriaco ha ufficializzato la decisione di ritirarsi dalla corsa a Marko Arnautovic, svincolato dopo la fine del suo contratto con l'Inter: "Vorrei sottolineare in anticipo che abbiamo avuto colloqui molto positivi, professionali e rispettosi sia con Marko Arnautovic che con il suo management. Era importante per me personalmente, e per noi come club, non perdere l'opportunità di ingaggiare uno dei migliori calciatori austriaci della storia recente. Era chiaro fin dall'inizio che, grazie alle sue qualità e alla sua reputazione nel calcio europeo, Marko sarebbe stato corteggiato da diversi club con un background finanziario più solido del nostro".