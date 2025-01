Fonti vicino a Marcus Rashford , attaccante del Manchester United, parlavano della sua intenzione di giocare ancora per il club nonostante la rottura con il tecnico. Anche perché si è complicata la sua situazione sul mercato. Ieri Ruben Amorim , il suo allenatore, non lo ha convocato per la gara contro il Fulham in Premier League e alla fine della partita ha spiegato anche perché facendo capire che non ci sono ancora certezze sulla sua permanenza.

«Perché non ha giocato? È sempre lo stesso motivo. L'allenamento, il modo in cui vedo un giocatore comportarsi. È ogni giorno, ogni dettaglio. Se le cose non cambiano non cambio io ed è la stessa cosa per ogni calciatore. Se fai le cose giuste al massimo possiamo mandarti in campo. Sicuramente in panchina ci manca un po' di ritmo, ma metterei piuttosto a giocare il preparatore dei portieri se un calciatore non dà il massimo», ha detto l'allenatore sul giocatore.