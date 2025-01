Moviola CdS – Inter, manca un rigore? Baschirotto sul cross di Lautaro…

Lascia molti dubbi l'episodio che per fortuna dei nerazzurri non ha inciso sul risultato di Lecce-Inter

Lecce-Inter è stata una gara tutto sommato semplice per Marinelli, che ha portato a casa la sufficienza per il Corriere dello Sport, nonostante i grossi dubbi su un episodio a inizio partita. Ne parla così il quotidiano in edicola stamattina: "Estremamente semplice la partita per Marinelli, eppure qualcosa resta sul tavolo e va rivista. Il risultato finale, decisamente netto, abbassa la soglia di polemiche e recriminazioni.