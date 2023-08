Ravezzani: “Pavard ottimo colpo, ma Thuram titolare è rischioso. Tant’vero che Inzaghi…”

"A me Thuram non è mai piaciuto come attaccante. Poteva essere un'alternativa a Lukaku, ma farlo diventare un attaccante titolare è una scelta rischiosa. E' una seconda punta: se non tira mai in porta, chi se ne frega degli assist e dei movimenti. Diamogli tempo, ma il suo inserimento non è stato buono. Tant'è vero che Inzaghi ne parla bene, perché ha capito le difficoltà".