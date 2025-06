Franco Mastantuono è destinato a diventare un nuovo giocatore del Real Madrid. Come riportato da Calciomercato.com, il club spagnolo ha trovato l’intesa con il River Plate per l’acquisto del giovane talento argentino. L’accordo prevede il pagamento della clausola rescissoria da 45 milioni di euro, più 10 milioni legati a bonus. Il trequartista classe 2007 si trasferirà in Spagna ad agosto, una volta compiuti 18 anni.

Il Real Madrid ha superato la concorrenza del PSG per assicurarsi uno dei prospetti più promettenti del calcio sudamericano, considerato da molti l'equivalente argentino di Lamine Yamal. Decisivi sono stati gli interventi di Juan Calafat, capo scouting dei blancos, e Xabi Alonso. Il pagamento della clausola sarà dilazionato in più rate.

Prima di volare in Europa, Mastantuono sarà protagonista del Mondiale per Club con il River Plate, in programma negli Stati Uniti dal 14 giugno al 13 luglio. Tra le avversarie ci sarà anche l’Inter: un’occasione per i nerazzurri di testare da vicino uno dei profili più seguiti del panorama internazionale.