Relevo – Morata direbbe sì all’Inter ma vuole pensarci un attimo. Manca…

Oggi c'è stato un incontro tra l'Inter e i rappresentanti di Alvaro Morata , come vi abbiamo raccontato. Relevo parla di un incontro positivo tra le due parti e di un principio di accordo sullo stipendio del giocatore. Quella che manca è invece l'intesa tra il club nerazzurro e l'Atletico Madrid, proprietario del cartellino del giocatore. In questo momento l'offerta nerazzurra non soddisfa la richiesta della società spagnola.

La Juventus ha fatto un sondaggio sul suo ex calciatore ma per riprenderlo deve fare posto in squadra e si parla quindi di una possibile cessione di Federico Chiesa. Il giocatore dal canto suo sarebbe disponibile a firmare per l'Inter e a tornare a giocare in Serie A, ma è affezionato alla Juventus e quindi si prende del tempo per pensarci su.