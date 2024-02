Report Fifa, il mercato invernale vale 1.46 miliardi di dollari

Rispetto ad un anno fa il numero di passaggi da una federazione ad un'altra è cresciuto dello 0,6% nel calcio professionistico maschile e dello 0,3% in quello femminile, attestandosi rispettivamente a 4.716 e 357. Le indennità di trasferimento hanno raggiunto 1,46 miliardi di dollari per gli uomini, il secondo importo più alto in qualsiasi finestra di gennaio, ma inferiore dell'8,2% rispetto al totale di un anno fa. Nel calcio femminile, la spesa è aumentata del 165,5% rispetto al 2023, per un valore totale di 2,1 milioni di dollari. A spendere di più sono stati i club europei (77,9% complessivo), con quelli francesi in testa, per un totale di oltre 290 milioni di dollari. L'Italia è sesta con 82,2 milioni.