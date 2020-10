Repubblica – L’Inter ieri ha tentato di vendere Eriksen: ecco perché non è successo

Nell’ultimo giorno di mercato, l’Inter non ha completato alcuna operazione né in entrata – si parlava di Moses dal Chelsea o di uno scambio Pinamonti-Gervinho con il Parma – né in uscita, con Nainggolan che è rimasto in nerazzurro per via del mancato accordo tra i nerazzurri e il Cagliari. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, nell’ultimo giorno di mercato “l’Inter ha tentato invano di vendere Eriksen in Germania (il danese ha detto no a Borussia Dortmund ed Hertha”.