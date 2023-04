Retegui, l’Inter si sente in pole position: il motivo e la carta potenzialmente decisiva

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mateo Retegui resta un obiettivo concreto per l'attacco dell'Inter del futuro

Nel corso di un'intervista a ESPN, Mateo Retegui, attaccante di proprietà del Boca Juniors ma che il Tigre riscatterà per poi vendere in estate, ha di fatto confermato il suo approdo in Europa.

"L’Inter si sente in pole position sull’attaccante, anche perché - al momento - la squadra più calda su di lui è l’Eintracht Francoforte (che deve sostituire Kolo Muani): anche per ragioni legate alla maglia azzurra, è evidente che Retegui preferisca giocarsi nel nostro campionato le carte in ottica Europei", spiega l'edizione odierna di Tuttosport che sottolinea come i nerazzurri abbiano la carta Colidio - in prestito al Tigre - per provare ad affondare il colpo.

Al momento, però, non c'è stato ancora l'affondo decisivo. Il motivo? Per farlo serve sapere il budget della campagna estiva, da definire una volta che sarà chiaro se l'obiettivo Champions verrà centrato oppure no.