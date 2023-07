CM – Inter, Marotta e Ausilio da settimane si interrogano su Frattesi: il retroscena

Un interessante aneddoto raccontato da calciomercato.com su Davide Frattesi. L'Inter ha virato con decisione su Lazar Samardzic per il centrocampo, ecco cosa c'è dietro. "Ma vale la pena, considerando che in organico esiste già un calciatore con doti piuttosto simili e un bagaglio complessivo superiore come Barella, mettere sul piatto i 30-35 milioni di euro cash richiesti dall'ad del Sassuolo Carnevali e sacrificare l'ennesimo asset creato nel proprio settore giovanile, ossia Samuele Mulattieri?