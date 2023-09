Retroscena Inter, c’era questo nome alternativo a Klaassen: “Non è arrivato perché…”

L’Inter ha chiuso il colpo Davy Klaassen nell’ultimo giorno della finestra estiva di mercato. Un interessante retroscena sulla mediana arriva dal Corriere dello Sport: “L’arrivo di Maxime Lopez era strettamente legato ad Asllani. In sostanza, doveva essere messo in piedi uno scambio di prestiti.

Solo che l’albanese, pur desiderando giocare di più, anche a costo di lasciare temporaneamente l’Inter, non riteneva che la squadra neroverde fosse la piazza migliore”, si legge. Il giocatore ex Sassuolo, passato poi in extremis alla Fiorentina, era dunque sul taccuino come alternativa all'ex Ajax.