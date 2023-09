Inter, Pavard cambierà la geografia della difesa. Reparto blindato, dopo la sosta anche Acerbi

"Pavard cambierà la geografia della difesa, a lui toccherà la guida tecnica che fu di Skriniar, ma per il momento i colleghi se la stanno cavando discretamente. E pazienza se una colonna come Acerbi rientrerà solo dopo la sosta: l’Inter è comunque l’unica squadra a non aver subito gol in queste terre, anzi Sommer non ha praticamente mai tremato", rivela La Gazzetta dello Sport.