Roma, fatta per Baldanzi: i dettagli dell’accordo con l’Empoli

È fatta: la Roma ha preso Tommaso Baldanzi. Il trequartista, che in passato è stato accostato anche all'Inter, dovrà svolgere le visite mediche nella giornata di domani e poi verrà ufficializzato il suo arrivo alla corte di Daniele De Rossi. Il giocatore lascia l'Empoli a titolo definitivo per dieci mln più cinque di bonus legati al raggiungimento di obiettivi di squadra e individuali, come spiegato da Skysport. "Previsto un apporto alla causa della squadra giallorossa già in questa stagione", hanno spiegato dal canale satellitare.