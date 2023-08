Sky – Roma, Dan Friedkin e Lukaku a Londra per chiudere il colpo: cosa manca

Da quel che ci risulta, ieri sera dovrebbe essere arrivato a Londra anche Lukaku. Sarà la giornata di Big Rom, come previsto. In queste ore è previsto il nuovo meeting tra Roma e Chelsea. Ieri in tarda serata anche i proprietari del Chelsea erano qui, ora sono tutti a Londra e può arrivare la chiusura della trattativa in prestito secco. Manca il sì definitivo di Lukaku, deve dire sì a uno stipendio di 7,5 milioni”.