Biasin: “Lukaku non ha nessun diritto di prendere in giro l’Inter e i tifosi. Alla Roma…”

"Il valore tecnico di Lukaku è indiscutibile in Serie A, sia che giochi per l'Inter, la Juve o la Roma. Se sta bene, segna bendato 20 gol"

"Il valore tecnico di Lukaku è indiscutibile in Serie A, sia che giochi per l'Inter, la Juve o la Roma. Se sta bene, segna bendato 20 gol. Non ho nessun dubbio. Certamente chi si porta a casa Lukaku fa un grande affare. Abbiamo messo in discussione Lukaku per il suo atteggiamento, le sue qualità tecniche sono indiscutibile. Se la Roma prende Lukaku in prestito a 5 mln con ingaggio a 7,5 mln fa un grandissimo affare"