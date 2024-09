Romano – Clamoroso Szczesny, prima il ritiro e poi cambia idea: è fatta col Barcellona

Dopo il ritiro dell’estate, c’è il clamoroso ritorno tra i pali del portiere polacco ex Juventus Wojciech Szczesny: va al Barcellona

Wojciech Szczesny torna a giocare a calcio. Dopo il ritiro dell’estate, c’è il clamoroso ritorno tra i pali del portiere polacco ex Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, è fatta per l’arrivo di Szczesny al Barcellona.