Romano: “Dybala? L’Inter c’è, ma nessun accordo. Per il colpo Bremer…”

In diretta su Twitch, Fabrizio Romano ha parlato così delle trattative di mercato calde in casa Inter: da Bremer a Dybala

In diretta su Twitch, Fabrizio Romano ha parlato così delle trattative di mercato calde in casa Inter: “Dybala?Non era tutto fatto con l’Inter e lo avevamo detto. Di sicuro Dybala prenderà il suo tempo, l’Inter sicuramente c’è, ma non siamo agli accordi finali ecco. Non siamo alla fase della decisione definitiva, bisogna ancora aspettare. Per Bremer l’Inter è avanti e tutti, i nerazzurri devono ancora trovare l’accordo col Torino e rivedersi, ma lato giocatore le parti sono molto avanti”, le sue parole al canale di SOS Fanta.